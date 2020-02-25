Владивосток, , 04:16 — REGNUM Ранее цветение вербы зафиксировано в Приморье, в частности, в национальном парке «Земля леопарда» и в некоторых районах края. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщили учёные.

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Причиной такого природного явления стала аномально тёплая погода, установившаяся на юге Приморья. ⠀

«И хотя среди деревьев ещё лежит снег, первые вестники весны уже показываются среди заснеженных полянок. Специалисты «Земли леопарда» во время полевой работы отметили ивы с первыми опушившимися сережками. Сейчас эти деревья, которые в народе называют вербой, проходят через процесс вегетации. Пока ещё серые сережки в будущем пожелтеют от пыльцы», — пишут учёные.⠀

В комментариях приморцы отмечают, что первое цветение вербы также замечено и в других районах края. Как правило, верба зацветает в марте.

По мнению специалистов, негативного воздействия на диких животных ранняя оттепель не оказывает. При этом прогнозируют, что несмотря на снежный покров, в скором времени начнёт пробиваться и первая зелень — весна совсем рядом.

Как сообщало ИА REGNUM, конец февраля и первые дни марта принесут для Приморья новые снегопады. При плюсовых температурах пройдёт не только снег, но и снег с дождём.