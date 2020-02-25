Владивосток, 25 февраля 2020, 04:16 — REGNUM Ранее цветение вербы зафиксировано в Приморье, в частности, в национальном парке «Земля леопарда» и в некоторых районах края. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщили учёные.

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Причиной такого природного явления стала аномально тёплая погода, установившаяся на юге Приморья.

«И хотя среди деревьев ещё лежит снег, первые вестники весны уже показываются среди заснеженных полянок. Специалисты «Земли леопарда» во время полевой работы отметили ивы с первыми опушившимися сережками. Сейчас эти деревья, которые в народе называют вербой, проходят через процесс вегетации. Пока ещё серые сережки в будущем пожелтеют от пыльцы», — пишут учёные.

В комментариях приморцы отмечают, что первое цветение вербы также замечено и в других районах края. Как правило, верба зацветает в марте.

По мнению специалистов, негативного воздействия на диких животных ранняя оттепель не оказывает. При этом прогнозируют, что несмотря на снежный покров, в скором времени начнёт пробиваться и первая зелень — весна совсем рядом.

Как сообщало ИА REGNUM, конец февраля и первые дни марта принесут для Приморья новые снегопады. При плюсовых температурах пройдёт не только снег, но и снег с дождём.