Казань, , 22:15 — REGNUM Исследователи из Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) разработали новый метод генетического редактирования, основанную на использовании лейкоцитов с измененным вирусами кодом ДНК. Об этом сообщает портал Indicator.

Генетическое редактирование является наиболее перспективным видом лечения, поскольку устраняет причину заболевания — генетический изъян, а не симптомы болезни, как в традиционной терапии. Однако, этот вид лечения пока очень дорог, не безопасен и имеет трудности с доставкой «здорового» генетического материала до тканей и органов.

В настоящее время для доставки генетического материала используют вирусы, которые обладают естественным механизмом внедрения генетической информации в ДНК клетки, или липосомы — пузырьки из жира.

Учёные из КГМУ научились внедрять новую генетическую информацию в лейкоциты — белые кровяные тельца. Сначала их отбирают у человека, затем с помощью искусственно созданного вируса внедряют в них нужный генетический код, а затем снова возвращают в организм. Лейкоциты легко перемещаются по кровяному руслу и проникают в разные ткани, не вызывая аутоиммунной реакции. Они передают код ДНК в клетки, а те начинают вырабатывать нужные для организма белки.

Отмечается, что учёные запатентовали новый препарат — генетически модифицированный лейкоконцентрат и приступили к испытаниям на мини-свиньях.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что нидерландские учёные опробовали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas, который может исправлять ДНК без разрезания дефектных участков, и убедились в эффективности и безопасности метода.

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