Москва, , 08:12 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от +2°C до +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В Москве ожидается днём плюсовая температура. Прогнозируется облачная погода, местами пройдут осадки. Ветер западный 5—10 м/с.

Как сообщало 22 февраля ИА REGNUM, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что температура воздуха в дневные часы в среду и четверг 26 и 27 февраля +3…+5 °С, а в пятницу 28 февраля «почувствуем некое возвращение зимы: ночью будет 0…-2 °С».