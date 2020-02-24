Вашингтон, , 06:00 — REGNUM Зависший над Арктикой аномальный циклон мешает оттоку холодного воздуха от северного полюса к средним широтам, что сделало уходящую зиму особенно теплой, сообщаетBloombergсо ссылкой на исследования ученых.

Как поясняют климатологи, с наступлением полярной ночи за полярным кругом на северном полушарии формируются холодные воздушные массы. Периодическое изменение давления в этом районе Земли, способствует перемещению холодных воздушных масс в более южные области.

Однако в уходящем сезоне над Арктикой зависциклон. Область низкого давления не выпускает воздушные массы, что привело к снижению средних показателей температуры от 1 до 3 градусов ниже обычных среднезимних значений.

Но даже в этом ученые предлагают увидеть положительный момент. Во время холодной зимы Арктике удалось частично вернуть ледовые запасы, которые последние годы сокращались.