Роли, США, , 22:26 — REGNUM Американские учёные для испытания антивирусных препаратов намерены в специализированной лаборатории воссоздать коронавирус COVID-2019, который стал причиной эпидемии в китайском городе Ухане. Об этом сообщает MIT Technology Review.

Вирусологи из университета Северной Каролины заказали у биотехнологических компаний фрагменты РНК вируса COVID-2019. Они намерены соединить их в единый геном и поместить в клетку для того, чтобы она начала производить новые вирусы.

Затем учёные планируют заразить искусственной копией вируса лабораторных животных и провести испытания антивирусных препаратов, предназначенных для лечения данного заболевания.

Однако вместе с тем существуют опасения, что искусственно созданный вирус может оказаться в руках злоумышленников. Чтобы избежать этого риска, воссоздание вирусов, возбудителей инфекций, разрешено только в специально уполномоченных лабораториях.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что авторитетные учёные из научных центров Германии, США и других стран осудили «теорию заговора» об искусственном происхождении коронавируса COVID-2019.

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