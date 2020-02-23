Канберра, , 20:57 — REGNUM Австралийские учёные разработали сверх-эффективные гибкие солнечные батареи, которыми можно будет покрыть смартфоны и другие мобильные устройства и заряжать их от света, как на улице, так и в помещении. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи из Университета Квинсленда протестировали новую гибкую солнечную батарею с наночастицами, известными как «квантовые точки». Они пропускают электроны и генерируют электрический ток при воздействии солнечной энергии.

Оказалась, что новая солнечная батарея побила мировые рекорды по эффективности преобразования энергии. Учёные на 25% улучшили показатели предыдущего поколения батарей на «квантовых точек», что делает технологию коммерчески жизнеспособной.

Отмечается, что недостатком существующих солнечных батарей на основе кремния является хрупкость и меньшая энергетическая эффективность.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали недорогое термоэлектрическое устройство, которое использует холод космоса без активного ввода тепла для генерации электроэнергии.

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