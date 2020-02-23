Сан-Паулу, Бразилия, , 18:27 — REGNUM Бразильские учёные разработали метод снижения токсического действия яда гремучей змеи для того, чтобы его можно было использовать как сильное обезболивающее для лечения хронических болей. Об этом сообщает журнал Toxins.

Отмечается, что основным компонентом яда змеи Страшный гремучник (Crotalus durissus terrificus) является вещество кротоксин. Оно обладает очень сильным обезболивающим, противовоспалительным и противоопухолевым действием, но одновременно и проявляет ядовитые свойства, которые могут привести к внутренним кровотечениям, гипотонии, ухудшению зрения, параличу периферических мышц и мышц дыхания, нейротоксичности.

Исследовали из института Бутантан в Сан-Паулу предложили поместить молекулы кротоксина в наноструктурированный диоксид кремния. Этот материал уже применяли ранее при производстве вакцин, когда токсины дифтерийной или столбнячной палочки инкапсулировали внутри наноматериала с тем, чтобы снизить их токсическое действие на организм.

Новая форма кротоксина оказалась на 35% менее токсичной, при этом эффективна при блокировании невропатической боли — хронического состояния, при котором болевые ощущения вызваны не физической травмой, а патологическим возбуждением нейронов, отвечающих за передачу болевых ощущений. Обычные обезболивающие при таких состояниях не помогают.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные в США создали обезболивающий препарат сильнее морфина, не вызывающий побочных эффектов и привыкания.

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