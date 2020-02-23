Лондон, , 16:10 — REGNUM Считающиеся наименее токсичными видами антибиотиков макролиды оказались опаснее пенициллинов при назначении во время беременности. Об этом свидетельствует исследование британских медиков, опубликованное в научном журнале BMJ.

Группа учёных под руководством Хэн Фана из Университетского колледжа Лондона проанализировала медицинские истории более 100 тысяч детей, родившихся в период с 1990 по 2016 год. Во время вынашивания этих детей матерям назначались макролиды или пенициллины из-за различных инфекционных заболеваний.

Учёные сопоставили данные о здоровье младенцев с приёмом антибиотиков их матерями во время беременности. Исследование показало, что приём антибиотиков-макролидов оказался связан с повышенным риском (в 1,5−2 раза) врожденныхпороков развития. Особенно опасным оказалось назначение макролидных антибиотиков в течение первого триместра беременности.

«Эти результаты показывают, что макролиды следует использовать с осторожностью во время беременности, и, если это возможно, следует назначать альтернативные антибиотики до тех пор, пока не появятся дальнейшие исследования», — подытожили авторы работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале группа учёных по руководством биолога-синтетика Джима Коллинза из Массачусетского технологического института представила новый антибиотик галицин, разработанный с помощью технологий искусственного интеллекта.

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