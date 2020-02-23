Вашингтон, , 13:39 — REGNUM Специалисты миссии InSight разработали новый план по возобновлению работы буровой установки HP3 на Марсе. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Американская автоматическая станция InSight прибыла на Марс в ноябре 2018 года. Позже от посадочной платформы отделился буровой инструмент HP3. Учёные надеются, что с помощью этого прибора удастся измерить температуру тепловых потоков на глубине до 5 метров.

За несколько месяцев работы бур углубился на 50 см, после чего в работе инструмента HP3 возникли проблемы. Оказалось, что поверхность в районе посадки миссии InSight состоит из мелкодисперсного грунта, похожего на крупный песок.

Для продолжения работы бура специалисты попробовали использовать манипулятор основной посадочной станции. Лопатка, установленная на манипуляторе InSight, прижималась к одной из сторон буровой установки, что должно было повысить трение и помочь пройти проблемный участок. Однако эти попытки оказались неудачными.

В ближайшее время специалисты NASA попробуют прижать манипулятором буровую установку сверху. Ранее эксперты старались избежать этой операции из-за риска повреждения шлейфа с датчиками, который соединяет инструмент HP3 с посадочным зондом.

Планируется, что подготовительные работы будут завершены в начале марта. В NASA рассчитывают, что этот манёвр поможет HP3 собрать требуемые научные данные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к октябрю 2019 года с помощью сейсмографа SEIS миссии InSight было зарегистрировано более 20 сейсмических событий на Марсе.

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