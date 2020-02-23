Москва, 23 февраля 2020, 08:30 — REGNUM Не стоит ждать жаркого лето после аномально тёплой зимы. Об этом рассказал URA.RU специалист главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв.
По его словам, из-за малоснежной зимы в России в почву не поступит нужное количество влаги, что, может негативно повлиять на урожай.
Как сообщало 12 января ИА REGNUM, учёные объяснили причины аномального потепления в РФ.
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