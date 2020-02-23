Москва, , 08:30 — REGNUM Не стоит ждать жаркого лето после аномально тёплой зимы. Об этом рассказал URA.RU специалист главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв.

«Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но в любом случае не будет завышена», — сказал климатолог.

По его словам, из-за малоснежной зимы в России в почву не поступит нужное количество влаги, что, может негативно повлиять на урожай.

Как сообщало 12 января ИА REGNUM, учёные объяснили причины аномального потепления в РФ.

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