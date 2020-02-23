Пекин, , 08:21 — REGNUM Ученые из тропического ботанического сада при Китайской академии наук смогли выяснить некоторые детали возникновения и начала распространения нового коронавируса Covid-2019.

Согласно полученным данным, передача нового типа коронавируса от человека к человек началась еще в ноябре или в самом начале декабря 2019 года. Именно таким образом коронавирус попал на рынок морепродуктов «Хуанань» в китайском городе Ухань.

В ходе исследования были проанализированы находящиеся в базе данных GISAID EpiFlu геномные данные 93 образцов нового типа коронавируса. которые собрали в 12 странах на четырех континентах. Эти образцы были внесены в GISAID EpiFlu до 12 февраля. Анализировались источники заражения данными образцами и пусти распространения.

В этих 93 образцах были выявлены 58 гаплотипов. Эти гаплотипы условно можно разделить на пять групп. Три из них — «старые» распространители эпидемий, например H1, H3 и H13, а две — «новые» — это H56 и mv2.

Например, в образцах всех пациентов с коронавирусом, которые имели прямое отношение к рынку морепродуктов «Хуанань», выявили гаплотип H1 и его производные H2 и H8-H12. А вот в образцах части пациентов в Ухане выявили гаплотип H3, который к рынку морепродуктов уже не имеет никакого отношения.

Ученые делают вывод, что новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов «Хуанань» из другого места, а затем быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы. То что рынок «Хуанань» не является первичным источником распространения коронавируса указывают следы «старых"гаплотипов H13 и H38 в образцах, обнаруженных у пациентов из Шэньчжэня (первый случай заражения в провинции Гуандун), а также в Вашингтоне (первый случай в США). История поездок этих пациентов свидетельствует, что заразится они должны были во время визитов к родственникам в Ухань с конца декабря 2019 года до начала января 2020-го.

Но при этом гаплотипы H13 и H38 не были обнаружены в образцах ряда пациентов в Ухане. Если эти два гаплотипа получится обнаружить у других пациентов в Ухане, то это будет крайне полезно для поиска источника коронавируса.

То есть был некий условный «нулевой пациент», который мог инцифировать кого-то на рынке «Хуанане», а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.

Иными словами, распространение коронавируса от человека человеку, возможно, началась еще в начале декабря или конце ноября 2019 года, а затем ускорилось, когда достигла рынка морепродуктов «Хуанань».

Исследования продолжаются.