Лондон, , 07:58 — REGNUM Группа биологов из Великобритании установила, что шмели способны формировать целостный образ объектов, основываясь только на одном способе восприятия. Исследование опубликовано в журнале Science.

Предыдущие исследования показали, что многие млекопитающие обладают абстрактным мышлением, при котором они могут выделять определённые объекты, основываясь на ранее сформированных образах. Группа биологов из Лондонского университета королевы Марии под руководством Ларса Читтки решила проверить способность к такому мышлению у насекомых.

Эксперимент проводился на шмелях, содержащихся в лабораторных условиях. Первую группу насекомых биологи обучили находить резервуары со сладкой водой в полной темноте, основываясь на тактильных ощущениях. В помещении устанавливалось два блока: один округлой формы, второй — квадратный. Сладкая вода всегда помещалась в резервуар на блоке округлой формы.

Второй этап эксперимента начался после того, как шмели научились распознавать блоки с резервуарами сладкой водой. Блоки были помещены под стекло, чтобы насекомые не могли использовать тактильные ощущения, а в помещении включили свет. Эксперимент показал, что шмели распознавали блоки округлой формы с помощью зрения и проводили возле них значительно больше времени, чем у квадратных блоков.

Обратный эксперимент был проведён с другой группой шмелей — насекомые сначала были обучены выбору блоков с угощением на основе зрения, а позже помещались в тёмное помещение. Эти шмели также сохранили способность выбирать блоки со сладкой водой после изменения способа восприятия.

«Это говорит о том, что, подобно людям и животным с большим мозгом, насекомые интегрируют информацию от множества органов чувств в целостное… восприятие окружающего мира», — подытожили авторы исследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года зоологи представили результаты исследования, показавшего, что морские птицы атлантические тупики способны использовать внешние объекты в качестве инструментов.

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