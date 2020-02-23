Москва, 23 февраля 2020, 07:21 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от +2°C до +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр на своём сайте.
Прогнозируется облачная погода, преимущественно без осадков, возможно выпадение дождя и мокрого снега.
Ожидается скорость ветра 5−10 м/с с порывами до 15 м/с. Направление ветра юго-западное.
Атмосферное давление прогнозируется на отметке 733 мм рт. ст.
Как сообщало ИА REGNUM, в столичном главке МЧС РФ предупреждают об усилении ветра 23 февраля, порывы которого могут достигать 14−19 м/с.
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