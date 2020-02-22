Массачусетс, США, , 23:20 — REGNUM Программа на основе искусственного интеллекта разработала молекулу антибиотика, уничтожающего 35 наиболее опасных антибиотико-резистентных возбудителей инфекции. Об этом сообщает портал TNW2020.

Алгоритм искусственного интеллекта был создан учёными Массачусетского технологического института. На примере 2500 молекул антибиотиков он был научен прогнозировать антибактериальные свойства молекул, исходя из их структуры. Программа осуществила поиск из 100 млн молекул, представленных в научной библиотеке, и выбрала вещество, которое в наибольшей степени может бороться с бактериями, вызывающими тяжёлые инфекции.

Новый препарат был назван учеными галицин. Так, он эффективно уничтожает бактерии Acinetobacter baumannii («Иракобактер»), ставшими причиной заражения тысяч американских военнослужащих, вернувшихся из Ирака. Как отмечают исследователи, галицин также подавляет бактерию Clostridium difficile — причину тяжёлой внутрибольничной диареи, может бороться с туберкулезом.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что британская компания Exscientia и японская фармацевтическая фирма Sumitomo Dainippon Pharma проведут клинические испытания препарата для лечения пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством, разработанного с помощью технологий искусственного интеллекта.

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