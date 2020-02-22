Берлин, , 21:04 — REGNUM Авторитетные учёные из научных центов Германии, США и других стран осудили «теорию заговора» об искусственном происхождении коронавируса Covid-2019. Открытое письмо исследователей опубликовано в журнале The Lancet.

Отмечается, что учёные отдают должное врачам и исследователям, которые оперативно смогли выявить возбудителя новой инфекции, а также самоотверженно спасают жизни людей в Китае и по всему миру.

Вместе с тем, по мнению учёных, «открытое и прозрачное распространение данных об этой вспышке в настоящее время находится под угрозой слухов и дезинформации о ее происхождении». Авторы письма решительно осуждают различные теории заговора, предполагающие, что вирус Covid-19 не имеет естественного происхождения. Учёные ссылаются на множество публикаций анализа генома нового коронавируса.

«В подавляющем большинстве исследования заключают, что этот коронавирус возник в дикой природе, как и многие другие появляющиеся патогены», — говорится в заявлении.

Они обращают внимание на письмо президентов Национальных академий наук, инженерии и медицины США, в которых содержатся те же выводы.

«Теории заговора создают только страх, слухи и предубеждения, которые ставят под угрозу наше глобальное сотрудничество в борьбе с этим вирусом», — заключают учёные и выражают поддержку врачам и учёным Китая в борьбе с эпидемией.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американский эпидемиолог Тревор Бэдфорд, возглавивший международное сообщество ученых Nextstrain по анализу геномов коронавируса, опроверг искусственное происхождение вируса Covid-2019. Ранее версию генно-инженерного происхождения вируса выдвинули индийские учёные, якобы нашедшие вставки генома ВИЧ в геноме Covid-2019.

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