Иллинойс, США, , 20:09 — REGNUM Учёные установили, что иммунные клетки (макрофаги) прежде чем атаковать болезнетворные бактерии или опухолевые клетки проводят оценку количества собравшихся в одном месте макрофагов и начинают атаку только после того, как наберут необходимое количество. Статья об этом исследовании опубликована в Nature Communications.

По мнению исследователей, такое поведение иммунных клеток чем-то напоминает поведение бактерий. Так, ряд из них, если собираются в большом количестве в одном месте, образуют биоплёнки, обладающие гораздо большей устойчивостью.

Американские учёные из Северо-Западного Университета установили механизм, с помощью которого иммунные клетки оценивают количество скопившихся в одном месте макрофагов. Оказалось, что с помощью специальных рецепторов они оценивают концентрацию вещества TNF, называемого «фактор некроза опухоли альфа». Все макрофаги вырабатывают это вещество, но когда его концентрация достигает определённого значения, иммунные клетки переводятся в активное состояние и нападают на источник заболевания: бактерии, опухоли, повреждённые клетки.

Зная этот механизм, учёные предполагают, что смогут активировать иммунные реакции или, наоборот, блокировать излишне сильный иммунный ответ, который приводит к аутоиммунным заболеваниям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские учёные создали наночастицы теллурида меди, которые, действуя как ферменты, запускают окислительные процессы в раковых клетках, тем самым делая их видимыми для иммунной системы человека.

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