Токио, , 09:39 — REGNUM Правительство Японии одобрило миссию Martian Moons Exploration (MMX) по изучению спутников Марса и забору проб грунта с одного из них. Об этом сообщает пресс-служба японского аэрокосмического агентства JAXA.

Разработка миссии MMX была начата в 2015 году. Авторам проекта удалось доказать важность потенциальных научных открытий в соотношении с предполагаемыми затратами. 19 февраля миссия была официально одобрена правительством Японии.

Проект MMX предусматривает запуск автоматической межпланетной миссии в 2024 году. Планируется, что зонд выйдет на орбиту вокруг Марса и совершит посадку на спутник этой планеты Фобос.

После забора проб грунта космический аппарат также совершит несколько облётов вокруг второго спутника Марса — Деймоса. Возвращаемая капсула с пробами грунта должна прибыть на Землю к 2029 году.

Реализация этого проекта позволит учёным установить точное происхождение спутников Марса. Малые диаметры Фобоса и Деймоса (26,8 и 15 км соответственно) позволяют предполагать, что оба этих тела являлись астероидами и были захвачены гравитацией Марса. Согласно другой теории, Фобос и Деймос могли образоваться при столкновении Марса с карликовой планетой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года группа учёных под руководством Паскаля Розенблатта из Королевской обсерватории Бельгии выдвинула теорию, согласно которой спутники Марса образовались при столкновении с карликовой планетой диаметром около 2 тыс. км. Учёные считают, что в результате этого столкновения на орбите Марса появилось три спутника, один из которых позже упал на поверхность планеты.

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