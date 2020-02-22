Копенгаген, , 06:58 — REGNUM Накопление вещества специфического состава, а не случайные столкновения небесных тел, стало причиной формирования планеты Земля. К такому заключению пришли ученые Университета Копенгагена сообщает сайт Phys.org.

Данное обстоятельство опровергает ранее устоявшееся представление о зарождении планеты. Свой вывод специалисты сделали, изучая состав изотопов железа в различных метеоритах. Изотоп, подобный земному, был найден только в одном типе небесных тел — хондритах CI. Учёные считают, что если бы Земля сформировалась при столкновении метеоритов, все типы изотопов, содержащихся в них, должны были представлены на нашей планете.

Кроме того, специалисты выразили мнение, что Земля произошла из вещества, которое притягивалось молодым Солнцем. Причем процесс формирования происходил быстрее, чем считается, и, возможно, также образуются и другие протопланеты.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в издании в Astrophysical Journal Letters был опубликован материал, о том планеты-гиганты, «внедрённые» в протопланетные диски, могут отправлять небесные тела в космос, в том числе и в Солнечную систему.

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