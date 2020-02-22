Берлин, , 06:33 — REGNUM Иммунотерапия является самым эффекивным методом борьбы с онкологическими заболеваниями, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.

По его словам, при данной терапии применяют как медикаменты, так и измененные Т-клеток. Брунс отметил, что ее результативность заключается в том, что врачи научились бороться с ранее неизлечимыми формами лимфомы. Он добавил, что указанная методика существует только с прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля ученые Азербайджана совместно со специалистами из других стран обнаружили в можжевельнике вещества, способные противостоять нейробластоме.

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