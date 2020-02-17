Пекин, , 11:31 — REGNUM Экспресс-тест на коронавирус, способный выявить заболевание за 15 минут, создан китайскими специалистами. Об этом сообщает 17 февраля агентство Xinhua.

Новый способ диагностики разработан в Нанькайском университете. Для взятия анализов используется новый набор. Штамм коронавируса в крови выявляется за четверть часа.

Многие научно-исследовательские центры и лаборатории в КНР также занимаются разработкой экспресс-тестов, говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, началась в конце 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, скончались от болезни 1770 жителей КНР.

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