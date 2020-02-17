Москва, 17 февраля 2020, 08:18 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от +2°C до +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В Москве ожидается днём плюсовая температура. Прогнозируется облачная погода, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление прогнозируется на отметке 743 мм рт. ст.
Как сообщало 16 февраля ИА REGNUM, «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен синоптиками в столице.
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