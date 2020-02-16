Лос-Анджелес, США, , 16:24 — REGNUM Содержащиеся в грудном молоке углеводы 2-FL оказывают положительное влияние на когнитивное развитие младенцев, свидетельствует исследование группы учёных из Калифорнийского университета Сан-Диего и Лос-Анджелесского детского госпиталя. Статья с результатами исследования опубликована в журнале PLOS One.

Предыдущие исследования показали, что грудное вскармливание оказывает положительное влияние на развитие нервной системы детей. Группа учёных под руководством Майкла Горана из научно-исследовательского института при детской больнице Лос-Анджелеса решила выявить компоненты человеческого молока, способствующие развитию когнитивных способностей у детей.

В исследовании приняли участие 50 женщин с новорожденными детьми. В первые шесть месяцев жизни учёные регулярно анализировали пробы грудного молока, чтобы определить количество различных компонентов. В двухлетнем возрасте авторы исследования оценили когнитивные способности детей с помощью шкалы развития младенцев Н. Бейли.

Анализ полученных данных показал, что повышенное содержание углеводов 2-FL в грудном молоке связано с более высоким уровнем когнитивного развития ребёнка. При этом особо важным оказалось высокое содержание этих углеводов при кормлении детей в первый месяц жизни.

«Для некоторых женщин грудное вскармливание является проблематичным. Для тех, кто не может кормить грудью или может делать это только непродолжительное время, углеводы 2-FL потенциально могут быть предложены в качестве дополнения к питанию, которое получает их ребенок, чтобы обеспечить наилучшее развитие когнитивных функций», — прокомментировал результаты один из авторов исследования доктор медицинских наук Пейдж Бергер порталу ScienceDaily.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года учёные из Греции представили результаты исследования, показавшего, что вскормившие грудью детей женщины имеют меньшие шансы на развитие болезней сердца.