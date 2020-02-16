Новосибирск, , 15:42 — REGNUM Искусственную нейронную сеть для анализа больших объёмов визуальных данных разработала группа учёных из Новосибирского государственного университета (НГУ) и Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Основанная на технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения разработка учёных из Новосибирска сможет использоваться для автоматизации части научных исследований, связанной с обработкой данных. Ожидается, что эта программа поможет ускорить исследования в сфере полупроводниковых технологий, материаловедения и медицине.

Доцент кафедры химии твердого тела Факультета естественных наук НГУ Анна Нартова объяснила, что применение разработанной нейросети при проведении исследований позволит существенно увеличить объёмы анализируемой информации. При этом учёные будут освобождены от большей части рутинной работы.

Сейчас авторы работы ведут переговоры с производителями приборов для разных областей науки о включении созданного сервиса в стандартное программное обеспечение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе учёные из Имперского колледжа Лондона и сотрудники исследовательского подразделения компании Google представили нейросеть, которая может использоваться для обнаружения признаков рака молочной железы на рентгеновских снимках.

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