Париж, , 10:56 — REGNUM Международный астрономический союз (МАС) предупредил, что рост количества спутников на околоземной орбите может существенно ухудшить условия для астрономических наблюдений. Доклад специальной комиссии МАС представлен на сайте организации.

Для оценки влияния количества спутников на астрономические наблюдения специальная комиссия опросила учёных из различных организаций, включая Европейское космическое агентство. Также к работе над докладом были привлечены астрономы, работающие на Европейской южной обсерватории и обсерватории Калар Альто.

На основании имеющихся данных о планах по формированию спутниковых группировок учёные построили модель будущего состояния околоземной орбиты. Астрономы установили, что формируемые крупные спутниковые группировки серьёзно повлияют на наблюдения с помощью современных телескопов.

«В случае современных быстрых съемок с широким полем, таких как те, которые будут проводиться обсерваторией им. Веры Рубин (ранее известной как LSST), предполагается, что до 30% 30-секундных изображений в течение сумеречных часов будут подвержен влиянию», — заявили в МАС.

Отмечается, что в этом докладе рассматривались только волны видимого излучения. Учёным ещё предстоит отдельно изучить влияние спутников на наблюдения радиотелескопов.

«МАС считает последствия роста спутниковых группировок тревожными. Они окажут негативное влияние на развитие наземной астрономии, радио, оптики и инфракрасной области и потребуют отвлечения людских и финансовых ресурсов от фундаментальных исследований к изучению и осуществлению мер по смягчению», — подчеркнули в МАС.

Астрономы напомнили, что технический прогресс невозможен без постоянного развития науки. Для решения этой проблемы МАС продолжит консультации с государственными космическими агентствами и частными компаниями, а также представит свою позицию на заседании Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года эта проблема также обсуждалась на отдельной сессии заседании американского астрономического общества. По итогам сессии астрономы призвали компании направить усилия на снижение яркости новых спутников.

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