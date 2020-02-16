Москва, , 08:46 — REGNUM В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Конечно же, в этом году вполне можно ожидать, что все эти процессы произойдут раньше обычного», — сказал синоптик.

По данным метеорологической службы, раннее наступление весны связано с тёплой зимой. В уходящую зиму снежный покров не сформировался окончательно, а водоёмы не покрылись толстой коркой льда.

Как сообщало 16 февраля ИА REGNUM, в Москве 16 февраля днём ожидается до +2 °С.

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