Москва, 16 февраля 2020, 08:46 — REGNUM В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По данным метеорологической службы, раннее наступление весны связано с тёплой зимой. В уходящую зиму снежный покров не сформировался окончательно, а водоёмы не покрылись толстой коркой льда.
Как сообщало 16 февраля ИА REGNUM, в Москве 16 февраля днём ожидается до +2 °С.
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