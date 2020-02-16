Москва, 16 февраля 2020, 08:15 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от 0 °C до +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В Москве ожидается днём плюсовая температура. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, возможна гололедица.
Атмосферное давление прогнозируется на отметке 755 мм рт. ст.
Как сообщало 16 февраля ИА REGNUM, «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен синоптиками в столице.
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