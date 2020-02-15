Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило ракету-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus, об этом 15 февраля сообщается на сайте агентства.

Целью запуска, произведенного в Атлантическом океане, является доставка на Международную космическую станцию (МКС) необходимого для исследований оборудования.

До 2024 года NASA должно запустить по меньшей мере шесть кораблей Cygnus к МКС. Ранее уже состоялось 11 полетов указанного изделия, один закончился провалом.