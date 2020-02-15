Гуэлф, , 23:33 — REGNUM Канадские ученые разработали климатическую модель, согласно которой через 50 — 100 лет северные территории России и Канады станут плодородными для выращивания сельскохозяйственных культур, однако, по их мнению, это может привести к экологической катастрофе. Исследование об этом опубликовано в журнале PLOS One.

Исследователи из Гуэлфского университета смоделировали перспективы выращивания основных продовольственных культур на потенциальных новых сельскохозяйственных угодьях, которые могут появиться вследствие изменения климата.

По данным учёных, площадь земледельческих территорий Земли может увеличиться почти на треть, половина из которых приходится на Россию и Канаду — по 4,3 млн квадратных километров.

Такое увеличение продовольственного потенциала крайне необходимо для человечества, поскольку к 2050 году мир должен будет производить на 70% больше продовольствия, чтобы обеспечить численность населения около 9 млрд человек. А к концу века, как предполагают ученые, численность населения Земли составит порядка 16 млрд человек.

Однако, канадские учёные далеки от оптимизма. По их мнению, возделывание такого большого объёма почвы может привести к выделению около 177 гигатонн углерода, что эквивалентно выбросам углекислого газа всеми производствами США более чем за столетний период. По мнению исследователей, это, в свою очередь, может привести к новым глобальным изменениям климата.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что изменения климата в Западной Сибири влекут за собой смещение таёжных лесов в сторону Северного полюса.

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