Гамильтон, Канада, , 22:36 — REGNUM Учёные из университета МакМастера обнаружили новую группу антибиотиков с уникальным механизмом действия. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Новые антибиотики относятся к типу гликопептидов, которые вырабатываются почвенными бактериями, однако, действуют они способом, который оставался учеными невыясненным. Как правило, антибиотики воздействуют на клеточную стенку бактерии, вызывая её разрушение, а затем и гибель патогенного микроорганизма. Обнаруженные учёными вещества корбомицин и комплостатин работают наоборот — предотвращают разрушение клеточной стенки и этим препятствуют росту и делению клетки.

Исследователи отмечают, что новые антибиотики оказались очень эффективны при борьбе с антибиотико-резистентными бактериями, выработавшими устойчивость к большинству лекарств.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что швейцарские ученые разработали новый антибиотик с уникальным механизмом и широким спектром действия против грамотрицательных бактерий. Он связывается на поверхности бактерий со сложными жироподобными веществами липополисахаридами и белком BamA, который необходим для синтеза наружной мембраны бактерий. В результате разрушается клеточная стенка бактерий, защищающая их от токсинов внешней среды, и бактерии гибнут.

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