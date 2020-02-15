Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Быстрые «радиовсплески» из космоса, которые ранее зафиксировали канадские учёные, могут быть произведены внеземной цивилизацией. Об этом сообщил заведующий кафедрой астрономии Гарвардского университета Ави Лёб в беседе порталу Futurism.

Вселенная

По предположению ученого, источником сигнала может быть внеземная цивилизация, которая использует «пучок энергии» для передвижения по космосу. Однако, он не исключает того, что им могут быть молодые нейтронные звезды магнитары, которые еще мало изучены наукой.

Напомним, зафиксированный канадскими астрономами мощный радиосигнал, исходящий из далекой галактики, повторяется каждые 16 дней. Вместе с тем сами учёные, зафиксировавшие сигналы из космоса, отвергают их происхождение от внеземных цивилизаций.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что канадские ученые повторно зафиксировали сигналы из созвездия Возничего, которые астрономы назвали «радиовспышками» или «радиовсплесками». Одной из гипотез их возникновения является то, что их порождает какое-то периодическое космическое явление, которое ученые склонны связывать с магнетарами — молодыми нейтронными звездами со сверхмощным магнитным полем, рождающим мощные вспышки радиоизлучения.

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