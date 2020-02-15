Вашингтон, , 18:20 — REGNUM Американский эпидемиолог Тревор Бэдфорд, возглавивший международное сообщество ученых Nextstrain по анализу геномов коронавируса, опроверг искусственное происхождение вируса Covid-2019, послужившего причиной вспышки нового типа пневмонии в китайском городе Ухане. Об этом сообщает газета Financional Times.

Бэдфорд является одним из авторитетных мировых специалистов по отслеживанию вспышки заболевания в Китае и ведущим специалистом онкологического исследовательского центра имени Фреда Хатчинсона в Сиэтле.

По данным Бэдфорда, отсутствуют свидетельства того, что вирус был получен искусственным методом с помощью генной инженерии. Он также поставил под сомнение выводы коллег из Индии о том, что геном коронавируса содержит подозрительные вставки генома ВИЧ, что служит, по их мнению, признаком искусственного создания Covid-2019.

На заседании Американской ассоциации содействия развитию науки учёный заявил, что у него есть доказательства естественного происхождения вируса в рамках эволюционного процесса.

Как считает исследователь, наиболее вероятно, что от 20 до 70 лет назад одна летучая мышь заразила какое-то млекопитающее, а в ноябре — в начале декабря 2019 года в Ухане этот промежуточный носитель впервые заразил человека.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также опровергала слухи об искусственном происхождении вируса Covid-2019.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее млекопитающее панголин названо вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV.

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