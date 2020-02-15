Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Венера, а также спутники Юпитера и Сатурна могут стать целями следующих исследовательских миссий в рамках программы Discovery, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

В NASA представили четыре проекта, которые могут быть реализованы в рамках программы по исследованию Солнечной системы Discovery. Данные предложения были выбраны на конкурсной основе после оценки их потенциальной научной ценности в сравнении с затратами на реализацию.

Миссия DAVINCI+ предусматривает отправку зонда со спускаемым аппаратом к Венере, который позволит изучить химический состав планеты.

Проект VERITAS также посвящён исследованию Венеры. Однако этот космический аппарат предназначен для составления топографической карты планеты, что поможет продвинуться в изучении геологии Венеры.

В рамках проекта Io Volcano Observer (IVO) космический аппарат может быть отправлен к спутнику Юпитера Ио. Учёные считают, что на Ио находится более 400 действующих вулканов, что делает его самым геологически активным телом Солнечной системы.

Авторы проекта TRIDENT предлагают отправить зонд к крупнейшему спутнику Нептуна — Тритону. Поверхность этого спутника покрыта льдом, запуск исследовательской миссии позволит установить, находится ли подо льдами Тритона вода в жидком состоянии.

Окончательное решение о цели следующей исследовательской миссии в рамках программы Discovery будет принято в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 февраля при поддержке NASA была запущена автоматическая миссия Европейского космического агентства Solar Orbiter для исследования Солнца.

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