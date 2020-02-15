Вашингтон, , 09:17 — REGNUM В США сразу пять фармацевтических компаний работают над созданием вакцины против нового коронавируса Covid-2019. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил советник Белого дома по торговле Питер Наварро.

По словам Наварро, в США пять крупных фармацевтических компаний работают над созданием вакцины против коронавируса Covid-2019. Масштаб этого проекта он сравнил с Манхэттенским проектом по созданию первой ядерной бомбы.

«Пять крупных компаний здесь в США работают в масштабном проекте, сопоставимом с Манхэттенским, чтобы создать вакцину. Мы надеемся, что к ноябрю у нас будет 150 миллионов доз вакцины», — сказал Наварро.

Напомним, что в США зарегистрировано 15 случаев заражения Covid-2019. Прямое авиасообщение между Китаем и США закрыто. Всех иностранных граждан, которые побывали в Китае за последние 14 дней не пускают на территорию США. Несколько сотен граждан США, которые были эвакуированы из китайской провинции Хубэй, помещены в двухнедельный карантин.

В самом Китае на сегодняшний день зарегистрировано 56 845 зараженных коронавирусом Covid-2019. Состояние 11 053 оценивается как тяжелое. С момента начала эпидемии скончались 1524 человека, выздороветь смогли 8208 человек.