Лондон, , 23:54 — REGNUM Вероятность онкологических заболеваний имеет взаимосвязь с количеством сексуальных партнёров на протяжении жизни человека, сообщили 14 февраля ученые из Великобритании в пресс-релизе, опубликованном на сайте Medical Xpress.

Группа исследователей из Британии, Канады, Италии, Австрии и Турции проанализировала информацию о 5,7 тыс. жителей Британии, сообщивших о количестве сексуальных партнёров в своей жизни.

В итоге выяснилось, что респонденты, имевшие более десяти сексуальных партнёров, чаще болеют онкозаболеваниями, чем те, кто ограничил свои интимные отношения одним партнёром.

Учёные отмечают, что такая закономерность характерна как для женщин, так и для мужчин.

Причины этого явления, вероятно, могут стать предметом уже другого научного исследования.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургские онкологи поддерживают упрощение ввоза лекарств в РФ