Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Старт ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus корпорации Northrop Grumman на околоземную орбиту откладывается уже в третий раз, сообщает 14 февраля аэрокосмическое агентство США NASA.

Принято решение перенести дату запуска корабля к Международной космической станции (МКС) на 15 февраля.

Причиной переноса запуска указаны неблагоприятные погодные условия, в частности, сильный ветер в верхних слоях атмосферы.

По новому плану, запуск должен состояться 15 февраля в 23:21 мск. Соответственно, стыковка грузового корабля Cygnus с МКС теперь ожидается 18 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, космический грузовик должен доставить на МКС 3,6 тонны груза, включая продовольствие и материалы для научных исследований.

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