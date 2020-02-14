Архангельск, , 14:38 — REGNUM Социологи Федерального исследовательского центра комплексного освоения Арктики УрО РАН из Архангельска изучат влияние межпоколенных различий ценностных ориентаций жителей российской Арктики на экономическое развитие территорий.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе центра, учёным предстоит изучить механизм межпоколенной дифференциации, в основе которой лежат ценностные ориентации, присущие северянам разного возраста, и выяснить, каким образом этот механизм отражается на социально-экономическом развитии территорий.

«Ценностные ориентации — это руководящие принципы поведения человека, тот ориентир, который обозначает его отношение к людям, явлениям, предметам, окружающей действительности в целом, — поясняет научный руководитель проекта, заведующая лабораторией социокультурной динамики развития Арктических регионов Российской Федерации, кандидат социологических наук Кристина Малинина. — Основываясь на теориях предшественников, мы предполагаем, что ценности могут влиять на экономическое поведение человека, а экономическое поведение, в свою очередь, обусловливает потенциал экономического развития территорий. Наша гипотеза подразумевает, что трансформации системы ценностных ориентаций влияют на экономическое поведение и посредством этого — на динамику экономического развития».

Проект, получивший грантовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований, рассчитан на два года. Полевые работы пройдут в конце 2020 года. Исследования будут проведены на арктических территориях Архангельской и Мурманской областей, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Северяне, представляющие разные возрастные и социальные группы, будут опрашиваться методом глубинного интервью. Работа носит междисциплинарный характер: исследовательская группа формируется из числа специалистов, работающих по разным научным направлениям, — социологи, экономисты и математики.

После проведения исследования будет создана модель, описывающая механизм влияния структуры ценностных ориентаций на параметры экономического поведения и, как следствие, косвенного воздействия на социально-экономическое развитие региона.

По словам Кристины Малининой, предлагаемый проект — первое междисциплинарное исследование, в котором в качестве самостоятельного предмета изучения выступают механизмы детерминации экономического поведения населения Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) структурой их ценностных ориентаций; впервые будут изучены содержание и факторы изменений в структуре системы ценностных ориентаций представителей поколения, социализированного в постсоветский период истории России, в контексте их влияния на экономическое поведение; впервые в отечественной науке планируется осуществить эмпирически обоснованный анализ межпоколенной трансформации системы ценностей населения как ведущего фактора экономического развития арктических территорий.

Сверхцелью является дальнейшее использование предполагаемых результатов исследования. Одна из главных задач органов власти и науки, — сохранение населения Арктической зоны РФ. Предполагается, что полученные результаты исследования могут быть использованы при составлении программ социально-экономического развития северных территорий.