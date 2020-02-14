Новосибирск, , 11:54 — REGNUM Сотрудники Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно с коллегами из Бийска, Новосибирска и Томска исследовали новый разработанный штамм вируса гриппа типа B. С его помощью учёные планируют изучать лечебную и профилактическую эффективность противовирусных препаратов in vitro и in vivo.

По словам исследователей, полученный адаптированный вариант моделирует у экспериментальных животных нелетальную гриппозную инфекцию с выраженными клиническими признаками заболевания.

Доцент кафедры фундаментальной медицины Института медицины и психологии В. Зельмана, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной патологии НГУ и ФИЦ ФТМ кандидат биологических наук Елена Прокопьева рассказала, что в последнее время особое внимание уделяется именно вирусу гриппа В. Он имеет важную эпидемиологическую значимость, особенно среди детского населения, вызывая, наряду с вирусом гриппа А, ежегодные сезонные подъемы заболеваемости.

Подчёркивается, что вирусы гриппа обладают высокой изменчивостью в естественных условиях. Из-за чего возникает неуправляемая вирусная инфекция, наносящая ущерб здоровью населения и экономике стран во всем мире. А непрерывная циркуляция вирусов гриппа, постоянная мутация генома и высокая контагиозность приводят к появлению вирусов с новыми свойствами.

Полученный адаптированный вариант вируса гриппа В уже применялся в доклинических исследованиях инновационных лекарственных средств, которые сейчас проходят клинические исследования.