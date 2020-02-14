Нью-Йорк, США, , 10:48 — REGNUM В начале февраля к Земле на расстояние 4,3 млн километров приблизился потенциально опасный астероид. Как отмечают специалисты, полёт небесного тела не представлял угрозы для жизни на планете, но дал возможность учёным поближе и более детально рассмотреть его. Об этом сообщает портал Live Science.

Читайте также: К Земле приблизился астероид диаметром почти как три пирамиды Хеопса

Как оказалось, астероид, обнаруженный 27 января в ходе наблюдений с телескопа Мауна-Лоа в штате Гавайи и получивший название 2020 BX12, необычный. Учёные установили, что он двойной — вокруг него вращается обломок меньшего диаметра. По данным НАСА, около 15% крупных астероидов при ближайшем рассмотрении оказываются бинарными.

Астрономы рассчитали, что следующее сближение астероида с Землёй произойдет в 2022 году.

Также по теме: К Земле приближается метеорит, сравнимый с челябинским

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США заявили, что в феврале 2020 года вблизи Земли пролетит астероид 163 373 диаметром от 440 до 990 метров. Он будет находиться на расстоянии в 15 раз дальше, чем Луна находится от Земли.

Читайте ранее в этом сюжете: К Земле приближается крупный астероид, заявили в NASA