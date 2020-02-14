Ташкент, , 10:31 — REGNUM Создание независимой системы оценки знаний учителей и учеников обсудили представители министерства народного образования Узбекистана и некоммерческой организации Educational Testing Service (ETS) из США, сообщает 14 февраля издание UzDaily.

13 февраля в Ташкенте состоялась встреча министра народного образования республики Шерзода Шерматова с исполнительным директором по стратегии и развитию ETS Гербеном ван Лентом и региональным директором организации Анной Гутковска-Зайец.

Шерматов отметил, что республике требуется создание своей системы оценки знаний и качества образования. По его мнению, подобная система позволит объективно оценивать качество образования в школах и устранять недостатки. Стороны договорились продолжить сотрудничество по этому направлению.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил необходимость внедрения национальной системы сертификации математических знаний.

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