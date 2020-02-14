Нашвилл, США, , 10:12 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе «Нэшвилла» хет-трик оформил нападающий Крэйг Смит, ещё по голу забили Маттиас Экхольм и Рокко Гримальди.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает 21-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 61 очко после 56 матчей. «Айлендерс» идут на седьмом месте с 72 очками после 56 игр.

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