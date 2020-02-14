Москва, 14 февраля 2020, 09:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти и праздновании 125-летия со дня рождения нобелевского лауреата Николая Семенова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин поручил правительству Москвы рассмотреть вопрос об установке памятника известному физику и химику перед главным зданием Исследовательского центра химической физики им. Семенова РАН.
Правительству РФ поручено создать оргкомитет по увековечению памяти учёного, а также принять участие в подготовке мероприятий по празднованию 125-летия Семенова.
Справка ИА REGNUM:
Николай Семенов родился 15 апреля 1896 года в Саратове. Это крупнейший отечественный ученый. Единственной в России лауреат Нобелевской премии по химии.
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