Москва, , 08:00 — REGNUM Совместное исследование микробов в московском метрополитене провели ученые из Университета ИТМО и американские специалисты. Результаты опубликованы в журнале Computational and Structural Biotechnology Journal.

Самыми распространенными бактериями в метрополитене Москвы оказались: Dietzia, Brevundimonas, Pseudomonas, Arsenicicoccus и Stenotrophomona. Ученым удалось выявить закономерность между разнообразием бактерий на определенных станциях и пассажиропотоком.

Специалисты также установили, что наиболее распространенные микробы в московском метро совпадают с теми, что живут нью-йоркском.

Как передавало ИА REGNUM, 13 декабря портал PHYS.ORG распространил новость о том, что канадские ученые смогли разработать самоочищающуюся поверхность из пластика, которая отталкивает все виды бактерий и любые формы загрязнений.

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