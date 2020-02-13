Вашингтон, , 20:41 — REGNUM Космическое агентство NASA выложило в сеть улучшенную версию известной фотографии Pale Blue Dot («Бледно-голубая точка»), которую сделал зонд «Вояджер-1» в 1990 году. Снимок был опубликован 13 февраля на портале Space.

https://twitter.com/NASA/status/1227729098904043520

Это фото «Вояджер-1» сделал 14 февраля 1990 года, в тот момент, когда аппарат, выполнив свою миссию, развернулся по команде с Земли, которая и запечатлена на снимке. Таким образом NASA решило отпраздновать 30-летний юбилей события.

Снимок был сделан благодаря учёному Карлу Сагану, который убедил команду проекта и руководство агентства в том, что необходимо таким образом получить снимок Земли. Таким же образом были сфотографированы пять других планет Солнечной системы, всего «Вояджер-1» сделал 60 подобных фотографий. В этот момент космический зонд находился от Земли на расстоянии около 6 млрд км.

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