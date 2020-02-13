Лондон, , 14:32 — REGNUM Малоподвижный образ жизни связан с повышенным риском развития симптомов депрессии у подростков, согласно новому британскому исследованию, сообщает AMNA.

Каждый дополнительный час ежедневной, пусть и легкой физической активности (ходьба или уборка дома) у подростка, напротив, помогает снизить симптомы депрессии.

Исследователи из Отделения психиатрии Университетского колледжа Лондона, которые сделали соответствующую публикацию в журнале The Lancet Psychiatry, проанализировали данные почти 4300 подростков. Участники в возрасте 12, 14 и 16 лет исследования носили специальные устройства, которые записывали их движения. Симптомы депрессии (плохое настроение, трудности с концентрацией внимания и т. д.) были оценены на основе анкетирования.

Каждые дополнительные «сидячие» 60 минут в день ассоциировались с увеличением риска развития депрессии по достижении 18-летнего возраста. Подростки, которые систематически вели сидячий образ жизни, в среднем на 28% чаще проявляли симптомы депрессии, когда им исполнялось 18.