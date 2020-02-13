Уфа, , 10:01 — REGNUM Первая лаборатория дистанционного зондирования Земли создана на базе Башкирского государственного аграрного университета в Уфе. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, ВУЗ выиграл грант Европейского союза ERASMUS+ на сумму 80 тысяч евро. На эти средства он будет реализовывать трехлетний международный образовательный проект.

По словам кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры лесоводства и ландшафтного дизайна Башкирского ГАУ Загира Рахматуллина, благодаря новой учебно-исследовательской площадке появилась возможность выявлять площади лесов для защиты от пожаров и паразитов.

Кроме этого, лаборатория позволит прогнозировать ход естественного возобновления лесов. Помимо этого, появилась возможность составлять ортофотопланы земель сельхозназначения и особо охраняемых территорий, а также объектов, лесного и водного фонда.

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