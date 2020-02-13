Гонконг, Китай, , 01:48 — REGNUM В Гонконгском политехническом университете объявили о разработке новой системы, способной выявлять патогены от 30 до 40 респираторных вирусов, включая новый коронавирус и птичий грипп за один тест всего в течение одного часа, сообщает агентство Синьхуа.

Система был разработала командой исследователей под руководством директора по инновациями и технологического развития при университете Теренса Лау Лок-тина. Он отметил, что система включает в себя полностью автоматизированную машину и мультиплексную полноэкранную панель для генетических исследований в пункте оказания медицинскойпомощи.

Кроме того, по словам Лау, системой легко и просто управлять, при этом она вдвое превосходит существующие аналоги. Разработка системы началась четыре года назад. Вспышка нового коронавируса в Китае подстегнула работу ученых, которые провели испытания системы и на нём. Итог оказался более чем обнадеживающим.