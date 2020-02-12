Анкара, , 13:33 — REGNUM Переговоры с президентом США Дональдом Трампом о ситуации в сирийской провинции Идлиб может провести турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает 12 февраля ТАСС.

По его словам, телефонные переговоры с Трампом могут состояться в любой момент, отвечая на вопрос журналистов.

Глава Турции выступил 12 февраля на заседании правящей партии с жесткой критикой действий правительственных войск Сирии. По его словам, Турция нанесет удар по вооруженным силам, если нападения со стороны войск сирийского президента Башара Асада продолжатся.

Напомним, обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб стало предметом телефонного разговора между главой Турции и президентом России Владимиром Путиным 12 февраля. Сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация планирует отправиться в Москву для обсуждения этого вопроса.