Мадрид, , 07:13 — REGNUM Пещера с останками людей, жестоко убитых около 7,3 тысячи лет назад, была найдена археологами в Пиренейских горах в испанской провинции Уэска. Об этом пишет журнал Nature.

Всего в пещере под названием Эль-Троксе удалось найти останки 13 человек. Примечательно, что разница между датами смерти этих людей составляет приблизительно тысячу лет.

Так, анализ костей тех, кто погиб раньше, показал, что они умерли в период между 5325 и 5067 годами до н.э. На большинстве из них обнаружены следы от попаданий стрел и ударов тупыми предметами. Археологи считают, что людей жестоко убили. В отчете ученых отмечается, что резня в Эль-Троксе не имеет археологических аналогов на европейском континенте.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года археологи обнаружили в пещерах Санта-Майры южнее испанской Валенсии древние человеческие останки, состояние которых указывает на практиковавшееся здесь людоедство. Приблизительный возраст скелетов составляет около 10 тысяч лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Испании нашли пещеру древних каннибалов