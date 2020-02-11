Женева, Швейцария, , 19:07 — REGNUM Реальную вакцину против коронавируса Covid-2019 могут создать разве что через 18 месяцев. Об этом сегодня, 11 февраля, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесу.

По его словам, первая вакцина от коронавируса Covid-2019 будет готова разве что через полтора года.

«Первая вакцина может быть готова через 18 месяцев», — сказал Гебрейесу.

Он подчеркнул, что разработка вакцин и терапевтических средств является одной из важных составляющих программы исследований. Однако это только одна часть. Еще потребуется какое-то время на их развитие, однако нельзя сказать, что человечество совсем уж беззащитно перед Covid-2019.