Женева, Швейцария, , 18:24 — REGNUM Китайский коронавирус, вспышка которого была зарегистрирована в самом конце 2019 года в городе Ухань, получил официальное название — Covid-2019. Об этом сегодня, 11 февраля, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Теперь во всех документах и при обмене информацией данный коронавирус будет именоваться Covid-2019.

Напомним, что предварительно ему было дано название 2019-nCoV.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день жертвами коронавируса в Китае стали 1017 человек. Общее число зараженных в Китае — 42 747 человек, состояние 7333 оценивает как тяжелое. 4301 человек смогли выздороветь.